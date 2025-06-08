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Премьер-министр Словакии посетит Узбекистан с официальным визитом — что в программе

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8—10 июня Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.

говорится в сообщении

Особое внимание стороны уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме, рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Состоится обмен мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.

По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.

говорится в сообщении

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.