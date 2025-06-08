Премьер-министр Словакии посетит Узбекистан с официальным визитом — что в программе

В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.
Особое внимание стороны уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме, рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.
Состоится обмен мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.
По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.