Трамп отправил национальную гвардию для подавления мигрантского бунта в Лос-Анджелесе

Президент США Трамп санкционировал развертывание 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против иммиграционной политики американских властей. Губернатор Калифорнии называет этот шаг «целенаправленным подстрекательством» и говорит, что он приведет к «эскалации напряженности» на фоне подавления иммиграции.
Дональд Трамп в субботу санкционировал развертывание 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелесе после того, как иммиграционные репрессии переросли в массовые протесты, а полиция в защитном снаряжении применила слезоточивый газ, пишет The Guardian.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что федеральное правительство «собирается взять под свой контроль» национальную гвардию Калифорнии. Ньюсом назвал мобилизацию «целенаправленной подстрекательской» и предупредил, что это «только усилит напряженность».
«Федеральное правительство берет на себя командование Национальной гвардией Калифорнии и размещает в Лос-Анджелесе 2000 солдат — не потому, что не хватает сотрудников правоохранительных органов, а потому, что они хотят зрелища, — сказал он позже. — Не давайте им такого».
Министр обороны Пит Хегсет отметил, что войска национальной гвардии мобилизуются «НЕМЕДЛЕННО», и пригрозил направить «морских пехотинцев на действительную службу», если беспорядки продолжатся.
Напряженность на этой неделе началась в пятницу, когда протестующие вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, проводившими иммиграционные рейды в нескольких местах в центре города, отмечает The Guardian. В субботу иммиграционные власти США распространили принудительные меры на Парамаунт, район, населенный преимущественно латиноамериканцами, к юго-востоку от Лос-Анджелеса, и были встречены новыми протестами у индустриального парка.
В ходе многочасового противостояния сотрудники пограничного патруля в защитном снаряжении и противогазах стояли на страже у входа в парк, применяя слезоточивый газ, в то время как прохожие и протестующие собирались на перекрестках и через дорогу, некоторые из них издевались над властями, снимая происходящее на смартфоны.
Сотрудники правоохранительных органов и протестующие в основном держались на расстоянии, пиная канистры со слезоточивым газом взад и вперед среди потоков белого газа. Среди нескольких сотен протестующих несколько человек были окровавлены осколками.
По данным прокуратуры центрального округа Калифорнии, более десятка человек были арестованы и обвинены в препятствовании работе иммиграционных агентов.
Представитель департамента шерифа Лос-Анджелеса сообщил, что их ведомство арестовало двух человек за нападение на полицейского, что один демонстрант бросил бутылку с зажигательной смесью и что трое помощников шерифа получили незначительные травмы. Офис шерифа заявил, что департамент «был сосредоточен исключительно на управлении дорожным движением и сдерживании толпы» и не участвовал ни в каких операциях федеральных правоохранительных органов.
К вечеру субботы протесты в Парамаунте пошли на убыль, но некоторые протестующие и власти вступили в напряженное противостояние. Протестующие также собрались в близлежащем Комптоне на фоне сообщений о том, что некоторые из них бросали стеклянные бутылки в полицию, а полиция применяла слезоточивый газ.
В конце концов администрация Трампа перешла к агрессивным действиям, подчеркивает The Guardian. В субботу вечером пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт обвинила лидеров демократической партии Калифорнии в том, что они «полностью отказались от своей ответственности за защиту своих граждан».
«Администрация Трампа придерживается политики абсолютной нетерпимости к преступному поведению и насилию, особенно когда это насилие направлено против сотрудников правоохранительных органов, пытающихся выполнять свою работу», — отметила она в заявлении, объявив, что Трамп подписал меморандум поздно вечером в субботу о развертывании национальной гвардии.
В меморандуме утверждается, что демонстрации препятствовали «исполнению законов» и, следовательно, «представляют собой форму восстания против власти правительства Соединенных Штатов». Трамп, согласно меморандуму, федерализировал войска национальной гвардии штата под так называемым руководством главы 10, что ставит их под федеральный, а не государственный контроль.
Губернатор Ньюсом сказал, что такой необходимости нет. В субботу днем демократ заверил, что департамент полиции Лос-Анджелеса доступен властям и что его администрация находится в тесном контакте с городскими и окружными властями. «В настоящее время нет неудовлетворенной потребности», — сказал он.
Ньюсом дал указание дорожному патрулю Калифорнии (CHP) направить дополнительных сотрудников для обеспечения общественной безопасности на автомагистралях штата и на дорогах, а также для поддержания мира.
«Федеральное правительство сеет хаос, чтобы у них был повод для эскалации. Так не ведет себя ни одна цивилизованная страна», — также заявил либерал Ньюсом.
В своем твиттере калифорнийский губернатор назвал угрозы Хегсета направить морских пехотинцев на действительную службу против американских граждан «безумными».
В своей статье в Truth Social Трамп оскорбил Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс за то, как они отреагировали на протесты, и заявил, что федеральное правительство «вмешается и решит проблему БЕСПОРЯДКОВ и МАРОДЕРОВ так, как это должно быть решено!!!». Ранее в субботу Том Хоман, «царь границ» Белого дома, был первым, кто заявил, что администрация мобилизует национальную гвардию. «Мы собираемся ввести национальную гвардию сегодня вечером и продолжим выполнять свою работу. Речь идет о соблюдении закона», — сказал Хоман в интервью Fox News.
Это не первый случай, когда национальная гвардия дислоцируется в Лос-Анджелесе, напоминает The Guardian. Войска также были введены во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, но в то время они были введены по просьбе губернатора Калифорнии и, в отличие от этого раза, на фоне массовых беспорядков.
Мэр Парамаунта Пегги Лемонс сообщила нескольким новостным агентствам, что в ее городе не проводились иммиграционные рейды и что демонстранты, по-видимому, отреагировали на возможные приготовления федеральных агентов у зданий министерства внутренней безопасности. «Они просто напуганы, — сказала Лемонс. — И когда вы справляетесь с ситуацией так, как кажется, что это происходит, неудивительно, что за этим последует хаос».
В пятницу сотрудники иммиграционной и таможенной службы (Ice) арестовали десятки людей, выполняя ордера на обыск в нескольких местах, в том числе возле склада одежды, где развернулась напряженная сцена, когда толпа попыталась помешать агентам уехать. Защитники прав иммигрантов говорят, что люди также были задержаны возле магазинов Home Depot и кондитерской.
В пятницу во время дневных акций протеста у федерального следственного изолятора в центре Лос-Анджелеса Дэвид Уэрта, президент калифорнийского отделения Международного союза работников сферы обслуживания, был арестован после того, как полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Уэрта, который был ранен и задержан, опубликовал заявление для Los Angeles Times из больницы, в котором говорится: «То, что со мной случилось, касается не меня. Речь идет о чем-то гораздо большем». «Речь идет о том, как мы, как сообщество, объединяемся и сопротивляемся происходящей несправедливости. С трудолюбивыми людьми, членами нашей семьи и нашего сообщества обращаются как с преступниками. Мы все вместе должны выступить против этого безумия, потому что это не правосудие», — добавил он.
Ньюсом сказал: «Продолжающиеся хаотичные федеральные проверки по всей Калифорнии в целях соблюдения квоты на произвольные аресты столь же безрассудны, сколь и жестоки. Хаос, царящий при Дональде Трампе, подрывает доверие, разлучает семьи и подрывает работников и отрасли промышленности, которые питают американскую экономику».
Ньюсом также осудил арест Уэрты, заявив: «Дэвид Уэрта — уважаемый лидер, патриот и защитник интересов трудящихся. Никто и никогда не должен пострадать за то, что стал свидетелем действий правительства».
Аресты, произведенные иммиграционными властями в Лос-Анджелесе, произошли на фоне того, что Трамп и его администрация настаивают на выполнении обещаний о проведении массовых депортаций по всей стране. «От сравнений с современным нацистским гестапо до прославления бунтовщиков, агрессивная риторика этих политиков-убежищенцев выходит за рамки дозволенного. Это насилие против Ice должно прекратиться», — заявила помощник министра Национальной безопасности США Триша Маклафлин.
В серии зажигательных замечаний Стивен Миллер, заместитель главы администрации Белого дома и создатель жесткой иммиграционной политики Трампа, назвал пятничные демонстрации «восстанием против законов и суверенитета Соединенных Штатов», а в субботу охарактеризовал протесты этого дня как «насильственный мятеж».