Трамп отправил национальную гвардию для подавления мигрантского бунта в Лос-Анджелесе

В пятницу во время дневных акций протеста у федерального следственного изолятора в центре Лос-Анджелеса Дэвид Уэрта, президент калифорнийского отделения Международного союза работников сферы обслуживания, был арестован после того, как полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Уэрта, который был ранен и задержан, опубликовал заявление для Los Angeles Times из больницы, в котором говорится: «То, что со мной случилось, касается не меня. Речь идет о чем-то гораздо большем». «Речь идет о том, как мы, как сообщество, объединяемся и сопротивляемся происходящей несправедливости. С трудолюбивыми людьми, членами нашей семьи и нашего сообщества обращаются как с преступниками. Мы все вместе должны выступить против этого безумия, потому что это не правосудие», — добавил он.