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Сколько граждан РМ зарегистрировались для голосования за рубежом на парламентских выборах

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Предварительную регистрацию для голосования за рубежом на осенних парламентских выборах в Молдове прошли уже более 500 граждан страны, сообщили в Центризбиркоме (ЦИК).

Источник: Sputnik.md

В предыдущие годы для голосования за рубежом регистрировались более ста тысяч избирателей из почти сотни стран, лидирует среди них Италия, за ней следуют Великобритания и Россия.

Как отметила в интервью местному информагентству пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу, предварительная регистрация нацелена на то, «чтобы оценить число граждан Молдовы, которые намерены проголосовать за рубежом». А это, в свою очередь, является необходимым критерием для создания избирательных участков за рубежом.

Сырбу уточнила, что гражданам Молдовы, которые уже зарегистрировались на предыдущих выборах и не меняли место жительства за рубежом, перерегистрироваться не нужно.

Граждане, имеющие право голоса и желающие проголосовать за рубежом на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, могут зарегистрироваться через онлайн-приложение «Предварительная регистрация», запущенное ЦИК. Регистрация продлится до 14 августа, с соблюдением крайнего срока в 45 дней до дня выборов.

Напомним, ранее парламент Молдовы расширил список стран, в которых будет реализовано голосование по почте. Перечень пополнят Япония и Австралия, а также, по предложению правительства, Республика Корея и Новая Зеландия. Российскую Федерацию снова в список не включили.

На президентских выборах 2024 года граждане Молдовы, проживающие в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Королевстве Норвегия, Королевстве Швеция, Финляндской Республике и Республике Исландия, имели возможность проголосовать по почте после того, как парламент принял законодательную инициативу, разрешающую это. Несмотря на обширную (около 500 тысяч человек) молдавскую диаспору в России, она в список включена не была.