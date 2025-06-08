Сколько граждан РМ зарегистрировались для голосования за рубежом на парламентских выборах

В предыдущие годы для голосования за рубежом регистрировались более ста тысяч избирателей из почти сотни стран, лидирует среди них Италия, за ней следуют Великобритания и Россия.
Как отметила в интервью местному информагентству пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу, предварительная регистрация нацелена на то, «чтобы оценить число граждан Молдовы, которые намерены проголосовать за рубежом». А это, в свою очередь, является необходимым критерием для создания избирательных участков за рубежом.
Сырбу уточнила, что гражданам Молдовы, которые уже зарегистрировались на предыдущих выборах и не меняли место жительства за рубежом, перерегистрироваться не нужно.
Граждане, имеющие право голоса и желающие проголосовать за рубежом на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, могут зарегистрироваться через онлайн-приложение «Предварительная регистрация», запущенное ЦИК. Регистрация продлится до 14 августа, с соблюдением крайнего срока в 45 дней до дня выборов.
Напомним, ранее парламент Молдовы расширил список стран, в которых будет реализовано голосование по почте. Перечень пополнят Япония и Австралия, а также, по предложению правительства, Республика Корея и Новая Зеландия. Российскую Федерацию снова в список не включили.
На президентских выборах 2024 года граждане Молдовы, проживающие в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Королевстве Норвегия, Королевстве Швеция, Финляндской Республике и Республике Исландия, имели возможность проголосовать по почте после того, как парламент принял законодательную инициативу, разрешающую это. Несмотря на обширную (около 500 тысяч человек) молдавскую диаспору в России, она в список включена не была.