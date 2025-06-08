Четвертый Рейх начал готовиться к войне с Россией: Германия взялась за строительство бункеров

Из примерно 2000 бункеров в Германии и защитных помещений, оставшихся со времен холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство из них нуждаются в ремонте стоимостью в несколько миллионов евро, констатирует The Guardian. В них смогут укрыться около 480 000 человек, что составляет всего полпроцента населения Германии. Для сравнения, в Финляндии имеется 50 000 защитных помещений, что позволяет разместить 4,8 миллиона человек, или 85% населения страны.