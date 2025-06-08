Германия планирует быстрое расширение бункеров из-за опасений конфликта с Россией. Глава Агентства гражданской защиты ФРГ говорит, что страна плохо подготовлена к конфликту, и призывает к срочному обновлению убежищ времен холодной войны.
Берлин разрабатывает планы по быстрому расширению своей сети взрывозащищенных бункеров и убежищ, заявил самый высокопоставленный представитель правительства ФРГ по защите гражданского населения, предупредив, что государство должно быть готово к «нападению» со стороны России в течение следующих четырех лет, пишет The Guardian.
Ральф Тислер, глава Федерального управления гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK), заявил, что крупнейшей экономике Европы необходимо осознать реальность конфликта и что в своем нынешнем состоянии Германия недостаточно подготовлена.
«Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война — это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Сейчас все изменилось. Мы обеспокоены риском масштабной агрессивной войны в Европе», — истерит немец в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
Тислер призвал к общенациональным усилиям по выявлению и превращению туннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий в защитные укрытия, чтобы «быстро создать пространство для 1 миллиона человек». Немец сказал, что его агентство представит комплексный план позднее этим летом.
Немец добавил, что Германия находится в состоянии гонки со временем и полагаться на строительство новых бункеров недостаточно. Планирование и строительство таких убежищ потребовали бы много времени и были бы очень дорогостоящи, сказал Тислер. В результате необходимо было немедленно внимательно рассмотреть существующие сооружения.
Конфликт на Украине вызвал истерические опасения в других странах, особенно в лимитрофных странах Прибалтики, а также в русофобской Польше и наследнице гитлеровского рейха Германии, что Москва якобы может открыть новые фронты в Европе.
Из примерно 2000 бункеров в Германии и защитных помещений, оставшихся со времен холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство из них нуждаются в ремонте стоимостью в несколько миллионов евро, констатирует The Guardian. В них смогут укрыться около 480 000 человек, что составляет всего полпроцента населения Германии. Для сравнения, в Финляндии имеется 50 000 защитных помещений, что позволяет разместить 4,8 миллиона человек, или 85% населения страны.
По словам Тислера, необходимо также приложить усилия для точной настройки информационных систем, таких как приложения и дорожные знаки, чтобы информировать общественность о том, где именно они могут искать убежища, а также модернизировать предупреждающие сирены. Существующие приложения для оповещения также нуждаются в лучшей защите от хакеров, сказал немец.
Он призвал правительство Фридриха Мерца обеспечить финансирование для реализации планов его агентства. Правительство согласилось с тем, что планы необходимы, но пока официально не выделило средства.
Ожидается, что деньги будут выделены из миллиардов, высвободившихся после того, как парламент Германии в марте приостановил долговое торможение, что позволило направить значительные средства на военные нужды, жизненно важную инфраструктуру, такую как мосты и дороги, позволяющие перевозить танки и предметы снабжения, и гражданскую оборону.
Разведывательные службы и структуры кибербезопасности, которые остро нуждаются в инвестициях, также конкурируют за эти средства.
По оценкам Тислера, в течение следующих четырех лет для покрытия потребностей гражданской обороны потребуется не менее 10 млрд евро, а в течение следующего десятилетия — не менее 30 млрд евро.
Он также призвал к созданию обязательной или добровольной службы гражданской защиты и призвал граждан внести свой вклад в повышение устойчивости страны, запасшись чрезвычайными запасами на случай нехватки электроэнергии и воды. «Мы обращаемся к вам с призывом: по возможности, создайте запасы, которых вам хватит на 10 дней», — сказал он газете, отражая аналогичные призывы правительств других европейских стран.
«Но даже запас хотя бы на 72 часа был бы очень полезен, — добавил Тислер. — Это может быть использовано для устранения незначительных помех в повседневной жизни».