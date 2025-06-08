Кандидат в президенты страны был расстрелян пятнадцатилетним злоумышленником

Урибе отождествляется с правым крылом колумбийской политики как знаменосец Демократического центра, выступающий за безопасность и иностранные инвестиции. В октябре 2024 года он объявил о своей кандидатуре на пост президента с места, где была убита его мать, заявив, что ее смерть повлияла на его жизнь. «Я мог бы вырасти в стремлении отомстить, но я решил поступить правильно: простить, но никогда не забывать», — сказал он.