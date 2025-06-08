Кандидат в президенты страны был расстрелян пятнадцатилетним злоумышленником

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе был расстрелян на предвыборном мероприятии. Сообщается, что 39-летний сенатор от оппозиции находится в больнице, где борется за свою жизнь после выстрела в спину, один подозреваемый арестован.
Сенатор и кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе борется за свою жизнь в больнице после ранения в Боготе. Как сообщает Reuters, 39-летний сенатор, который баллотируется на пост президента в 2026 году, является членом оппозиционной консервативно-демократической центристской партии, основанной бывшим президентом Альваро Урибе (для справки — эти двое политиков не являются родственниками, а просто однофамильцы).
Согласно заявлению партии, осуждающему нападение, в субботу сенатор проводил предвыборное мероприятие в общественном парке в столичном районе Фонтибон, когда «вооруженные лица выстрелили ему в спину».
Представители партии охарактеризовали нападение как серьезное, но не раскрыли дальнейших подробностей о состоянии Урибе. На видео в социальных сетях видно, как после стрельбы за мужчиной, которого опознали как Урибе, оказывается помощь. У него, судя по всему, из головы текла кровь.
Жена Урибе, Мария Клаудия Таразона, написала в аккаунте своего мужа в соцсетях, что он «борется за свою жизнь».
Министр обороны Колумбии Педро Санчес сообщил, что был арестован подозреваемый в стрельбе, и власти выясняют, не причастны ли к этому другие лица. Санчес сказал, что посетил больницу, где проходил лечение Урибе.
Президент Колумбии выступил с заявлением, в котором говорится, что правительство «категорически и решительно» отвергло это жестокое нападение и призвало к тщательному расследованию.
Мигель Урибе происходит из известной семьи, связанной с Либеральной партией страны, отмечает Reuters. Его отец был бизнесменом и профсоюзным лидером. Его мать, журналистка Диана Турбай, была похищена в 1990 году вооруженной группой под командованием покойного лидера картеля Пабло Эскобара. Она погибла во время спасательной операции.
Урибе отождествляется с правым крылом колумбийской политики как знаменосец Демократического центра, выступающий за безопасность и иностранные инвестиции. В октябре 2024 года он объявил о своей кандидатуре на пост президента с места, где была убита его мать, заявив, что ее смерть повлияла на его жизнь. «Я мог бы вырасти в стремлении отомстить, но я решил поступить правильно: простить, но никогда не забывать», — сказал он.
Партия «Демократический центр» назвала стрельбу «неприемлемым актом насилия». «Мы решительно отвергаем это нападение, которое не только ставит под угрозу жизнь политического лидера, но и угрожает демократии и свободе в Колумбии», — говорится в заявлении.
Президент, придерживающийся левых взглядов, Густаво Петро, выразил сочувствие семье сенатора, опубликовав в Интернете сообщение: «Я не знаю, как облегчить вашу боль. Это боль потерянной матери и родины».
Позже Петро заявил в своем выступлении в субботу вечером, что арестованный был несовершеннолетним и что расследование будет сосредоточено на установлении того, кто заказал атаку.
«На данный момент это не более чем гипотеза», — сказал Петро, добавив, что также будут изучены сбои в протоколах безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в своем заявлении, что США «самым решительным образом осуждают попытку убийства» Урибе, обвинив в насилии «подстрекательскую риторику» левого президента Петро.
По данным Генеральной прокуратуры, в субботу днем в него дважды стреляли в столичном районе Фонтибон. Полиция арестовала 15-летнего подростка, у которого был пистолет Glock, говорится в заявлении. Его партия заявила, что Урибе был ранен выстрелом в спину, когда он участвовал в предвыборном мероприятии.
«Состояние Урибе стабильное, он по-прежнему находится в критическом состоянии», — заявила генеральный прокурор Луз Адриана Камарго по телефону местному телеканалу Caracol TV.
В конце 1980-х и начале 90-х годов, когда была убита мать Урибе, Колумбия пережила один из худших периодов политического насилия, когда были убиты несколько кандидатов в президенты, напоминает CNN. Урибе является видным представителем нового поколения политиков, происходящих от жертв этого насилия, наряду с нынешним мэром Боготы Карлосом Фернандо Галаном, сыном бывшего лидера либералов Луиса Карлоса Галана, который был убит в 1989 году. Одна из главных соперниц Урибе в Сенате, Мария Хосе Писарро, является дочерью Карлоса Писарро Леонгомеса, убитого в 1990 году, когда он баллотировался на пост президента от левой партии М-19.