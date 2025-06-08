США резко сократили покупку лекарств из одной страны

В апреле США резко сократили покупку лекарств из КНР: импорт в денежном выражении по сравнению с мартом показал снижение в три раза — до 173,6 млн долларов, подсчитало РИА Новости.
Львиную долю поставок в апреле, согласно данным американкой таможни, составили препараты йода — именно на них пришлось 75% лекарственных отгрузок в Штаты из Китая. Денежные объемы также продемонстрировали антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%).
Китай и США в данное время находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский лидер Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. Затем американская пошлина против китайских товаров достигла 145%.
В середине мая Пекин и Вашингтон договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней.