США резко сократили покупку лекарств из одной страны

Китай и США в данное время находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский лидер Дональд Трамп ввел против импорта всех товаров Китая пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. Затем американская пошлина против китайских товаров достигла 145%.