Якутские всадники с легендарного танка «Алёша» попали в базу украинского «Миротворца»

Легенда о танке «Алёша» родилась летом 2023 года, когда в Сети появилось видео, где российская боевая машина в одиночку противостоит колонне ВСУ на Запорожском направлении. К позициям ВС РФ двигалось сразу восемь единиц украинской техники, но экипаж машины принял решение дать им бой. В результате были уничтожены два танка Т-72Б, один БТР М113 и пять MaxxPro вместе с десантом. Сами якутские всадники с легендарного танка описали разгром бронероты ВСУ всего 4 фразами. Позднее президент Владимир Путин лично наградил членов экипажа танка «Алёша» за их выдающийся подвиг.