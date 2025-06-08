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Якутские всадники с легендарного танка «Алёша» попали в базу украинского «Миротворца»

Члены экипажа легендарного танка «Алёша» Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Причина — осознанные действия против национальной безопасности Украины.

Источник: Life.ru

«Миротворец» называет героев СВО «соучастниками преступлений российской власти» против Незалежной и её народа. В карточке командира и трёх членов экипажа танка сказано, что они осознанно совершили действия против национальной безопасности Украины, «мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Легенда о танке «Алёша» родилась летом 2023 года, когда в Сети появилось видео, где российская боевая машина в одиночку противостоит колонне ВСУ на Запорожском направлении. К позициям ВС РФ двигалось сразу восемь единиц украинской техники, но экипаж машины принял решение дать им бой. В результате были уничтожены два танка Т-72Б, один БТР М113 и пять MaxxPro вместе с десантом. Сами якутские всадники с легендарного танка описали разгром бронероты ВСУ всего 4 фразами. Позднее президент Владимир Путин лично наградил членов экипажа танка «Алёша» за их выдающийся подвиг.