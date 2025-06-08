В Хабаровске прошёл международный форум по борьбе с коррупцией

В Хабаровске завершился международный форум «Антикоррупция: вызовы и решения», сообщили в пресс-службе правительства края.
Мероприятие, состоявшееся 6 июня 2025 года, объединило две тематические сессии и прошло в смешанном формате с участием площадок как в очном, так и в онлайн-режимах. К обсуждениям подключились представители Москвы, Казани, Уфы и зарубежных стран, что подчеркнуло значимость события.
Форум стартовал с сессии, посвящённой соблюдению антикоррупционных норм государственными и муниципальными служащими. Вторая часть началась с выступления губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который обратил внимание на необходимость системной работы по предотвращению коррупции. Он напомнил, что согласно статье 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» все организации обязаны разрабатывать меры противодействия коррупции, независимо от формы собственности и масштаба.
«Такие меры не только исполняют закон, но и способствуют формированию доверия со стороны общества, инвесторов и партнёров. Прозрачность и профилактика коррупционных рисков напрямую влияют на репутацию и конкурентоспособность бизнеса, являясь частью стратегии устойчивого развития», — заявил он.
Губернатор также подчеркнул, что совместные усилия помогут создать честную бизнес-среду и минимизировать риски, назвав совершенствование антикоррупционных процедур общей задачей.
Среди спикеров выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, которая выделила роль бизнеса в борьбе с коррупцией. Она отметила важность разработки механизмов для честной конкуренции и взаимодействия с государством, чтобы законодательство поддерживало предпринимательство, а бюджетные средства использовались эффективно. Дыбова также упомянула ежегодный «Бизнес-барометр коррупции», проводимый ТПП, который анализирует настроения предпринимателей и эффективность антикоррупционной политики с участием властных структур.
Заключительная экспертная сессия сосредоточилась на лучших практиках противодействия коррупции, особое внимание уделив прозрачности организаций, выполняющих государственные задачи. Дмитрий Демешин выразил надежду, что форум станет платформой для обмена опытом и обсуждения новых подходов к антикоррупционному законодательству.