В Хабаровске прошёл международный форум по борьбе с коррупцией

Мероприятие, состоявшееся 6 июня 2025 года, объединило две тематические сессии и прошло в смешанном формате с участием площадок как в очном, так и в онлайн-режимах. К обсуждениям подключились представители Москвы, Казани, Уфы и зарубежных стран, что подчеркнуло значимость события.