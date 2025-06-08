Губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем соцработника.
В своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев написал, что самоотверженный труд представителей этой профессии всегда необходим обществу.
«Соцработники заботятся о старшем поколении, наших ветеранах и тружениках тыла, семьях и детях, попавших в тяжелую ситуацию. Мы благодарны каждому из них за грамотный, ответственный подход к делу, отзывчивость, умение сострадать и сопереживать», — написал он.
Глава региона напомнил, что в прошлом году социальные работники помогли почти 100 тысячам жителям края. Более 9 тысяч специалистов ухаживали за пожилыми людьми дома, поддерживая морально и показывая, что старшее поколение не останется без внимания даже в сложных ситуациях.
«Всем, кто трудится в отрасли, желаю благополучия, счастья и всего самого доброго!», — добавили Кондратьев.
Напомним, Кондратьев поздравил коллектив и читателей главной библиотеки Кубани.
В своем телеграм-канале он рассказал, что краевая библиотека была открыта в 1900 году по инициативе местных жителей.
Сначала в ней хранилось три тысячи книг. Сегодня в ее фонде более 1,2 миллиона книг, журналов, газет — от классики до узких тематических жанров.