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Губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем соцработника

В прошлом году социальные работники помогли почти 100 тысячам жителям края.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем соцработника.

В своем телеграм-канале Вениамин Кондратьев написал, что самоотверженный труд представителей этой профессии всегда необходим обществу.

«Соцработники заботятся о старшем поколении, наших ветеранах и тружениках тыла, семьях и детях, попавших в тяжелую ситуацию. Мы благодарны каждому из них за грамотный, ответственный подход к делу, отзывчивость, умение сострадать и сопереживать», — написал он.

Глава региона напомнил, что в прошлом году социальные работники помогли почти 100 тысячам жителям края. Более 9 тысяч специалистов ухаживали за пожилыми людьми дома, поддерживая морально и показывая, что старшее поколение не останется без внимания даже в сложных ситуациях.

«Всем, кто трудится в отрасли, желаю благополучия, счастья и всего самого доброго!», — добавили Кондратьев.

Напомним, Кондратьев поздравил коллектив и читателей главной библиотеки Кубани.

В своем телеграм-канале он рассказал, что краевая библиотека была открыта в 1900 году по инициативе местных жителей.

Сначала в ней хранилось три тысячи книг. Сегодня в ее фонде более 1,2 миллиона книг, журналов, газет — от классики до узких тематических жанров.