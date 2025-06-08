Губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем соцработника.

Глава региона напомнил, что в прошлом году социальные работники помогли почти 100 тысячам жителям края. Более 9 тысяч специалистов ухаживали за пожилыми людьми дома, поддерживая морально и показывая, что старшее поколение не останется без внимания даже в сложных ситуациях.