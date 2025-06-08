Трамп предупреждает Илона Маска об «очень серьезных последствиях», если он поддержит демократов. Президент США говорит, что он «слишком занят другими делами», чтобы пытаться примириться с бывшим союзником и сторонником его президентской кампании.
Дональд Трамп предупредил Илона Маска в субботу, что ему грозят «очень серьезные последствия», если он будет финансировать кандидатов от Демократической партии после эпического публичного скандала между ними на этой неделе, пишет The Guardian.
Предупреждение, сделанное в интервью NBC News, которое должно было выйти в эфир в воскресенье, последовало за днями вражды и угроз после того, как Маск назвал бюджетное законодательство республиканцев «мерзостью».
Трамп сказал интервьюеру Кристен Уэлкер, что его отношения с технологическим магнатом закончились, и предостерег Маска от выбора в пользу финансирования демократов после того, как в прошлом году он потратил около 300 миллионов долларов на поддержку переизбрания Трампа.
«Если он это сделает, ему придется ответить за последствия», — сказал Трамп в интервью NBC News. «Если он это сделает, ему придется ответить за очень серьезные последствия», — добавил он.
Трампа также спросили, есть ли у него желание наладить отношения с Маском. «Нет», — ответил он. На вопрос, считает ли он, что их отношения закончились, американский президент ответил: «Я бы предположил, что да», — и добавил, что не планирует разговаривать со своим бывшим приятелем.
«Я слишком занят другими делами», — сказал Трамп, добавив: «У меня нет намерения разговаривать с ним».
Но Трамп утверждает, что ссора помогла сплотить Республиканскую партию вокруг него, заявив, что «партия никогда раньше не была такой сплоченной».
По его прогнозам, несогласие Маска с республиканским бюджетным законопроектом, формально называемым «большим красивым законопроектом», не повлияет на его прохождение через Конгресс. Законопроект с трудом прошел Палату представителей и сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Однако некоторые консервативные республиканцы разделяют опасения Маска по поводу необходимости значительного сокращения расходов и рассматривают возможность внесения изменений, отмечает The Guardian.
Законопроект продлевает налоговые льготы, предложенные Трампом в 2017 году, и включает новые расходы на охрану границ и вооруженные силы. Республиканцы намеревались компенсировать эти расходы за счет сокращения таких программ, как Medicaid, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергию.
По прогнозам бюджетного управления Конгресса и независимых аналитиков, принятие законопроекта увеличит дефицит бюджета на 2,3−5 трлн долларов в течение следующих 10 лет. Представители Белого дома утверждают, что экономический рост, вызванный снижением налогов, компенсирует увеличение расходов.
Тем не менее Трамп сказал NBC, что он «очень уверен» в том, что законопроект будет принят Сенатом до 4 июля. «Я думаю, что на самом деле Илон продемонстрировал сильные стороны законопроекта, потому что люди, которые не были так сосредоточены на нем, начали обращать на него внимание, и они увидели, насколько он хорош, — настаивает Трамп. — В этом смысле это было большое одолжение. Но я думаю, Илон, на самом деле, я думаю, что это позор, что он в такой депрессии и с разбитым сердцем».
Глава Белого дома также обвинил Маска в «неуважении к администрации президента». «Я думаю, это очень плохо, потому что он очень непочтителен. Вы не могли бы проявить неуважение к администрации президента», — сказал Трамп.
Ранее Маск удалил пост из принадлежащей ему социальной сети, в котором утверждалось о связях между Трампом и опальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Отвечая на вопрос о подстрекательском посте, Трамп сказал: «Это называется “старые новости”, это были старые новости, о которых говорили годами. Даже адвокат Эпштейна сказал, что я не имею к этому никакого отношения. Это старые новости».
Маск также отказался от угрозы начать «вывод из эксплуатации» космического корабля SpaceX Dragon, который использовался НАСА для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию. Первоначальная угроза прозвучала после того, как Трамп предположил, что он может аннулировать федеральные контракты SpaceX. В субботу президент сказал, что он больше не думал на эту тему. «Мне было бы позволено это сделать, — сказал он, — но я об этом не думал».
Ранее в субботу Джей Ди Вэнс сказал интервьюеру и комику Тео Фону, что Маск совершает «огромную ошибку», преследуя Трампа, но преуменьшил нападки Маска, назвав его «эмоциональным парнем», который оказался разочарован. «Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким энергичным», — сказал вице-президент. Но Вэнс добавил: «Послушайте, это случается с каждым. За последние 24 часа я вышел из себя гораздо больше, чем Илон Маск».
«Я действительно думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо», — сказал Вэнс.