Трамп предупреждает Илона Маска об «очень серьезных последствиях»

Тем не менее Трамп сказал NBC, что он «очень уверен» в том, что законопроект будет принят Сенатом до 4 июля. «Я думаю, что на самом деле Илон продемонстрировал сильные стороны законопроекта, потому что люди, которые не были так сосредоточены на нем, начали обращать на него внимание, и они увидели, насколько он хорош, — настаивает Трамп. — В этом смысле это было большое одолжение. Но я думаю, Илон, на самом деле, я думаю, что это позор, что он в такой депрессии и с разбитым сердцем».