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Трамп предупреждает Илона Маска об «очень серьезных последствиях»

Трамп предупреждает Илона Маска об «очень серьезных последствиях», если он поддержит демократов.

Трамп предупреждает Илона Маска об «очень серьезных последствиях», если он поддержит демократов. Президент США говорит, что он «слишком занят другими делами», чтобы пытаться примириться с бывшим союзником и сторонником его президентской кампании.

Дональд Трамп предупредил Илона Маска в субботу, что ему грозят «очень серьезные последствия», если он будет финансировать кандидатов от Демократической партии после эпического публичного скандала между ними на этой неделе, пишет The Guardian.

Предупреждение, сделанное в интервью NBC News, которое должно было выйти в эфир в воскресенье, последовало за днями вражды и угроз после того, как Маск назвал бюджетное законодательство республиканцев «мерзостью».

Трамп сказал интервьюеру Кристен Уэлкер, что его отношения с технологическим магнатом закончились, и предостерег Маска от выбора в пользу финансирования демократов после того, как в прошлом году он потратил около 300 миллионов долларов на поддержку переизбрания Трампа.

«Если он это сделает, ему придется ответить за последствия», — сказал Трамп в интервью NBC News. «Если он это сделает, ему придется ответить за очень серьезные последствия», — добавил он.

Трампа также спросили, есть ли у него желание наладить отношения с Маском. «Нет», — ответил он. На вопрос, считает ли он, что их отношения закончились, американский президент ответил: «Я бы предположил, что да», — и добавил, что не планирует разговаривать со своим бывшим приятелем.

«Я слишком занят другими делами», — сказал Трамп, добавив: «У меня нет намерения разговаривать с ним».

Но Трамп утверждает, что ссора помогла сплотить Республиканскую партию вокруг него, заявив, что «партия никогда раньше не была такой сплоченной».

По его прогнозам, несогласие Маска с республиканским бюджетным законопроектом, формально называемым «большим красивым законопроектом», не повлияет на его прохождение через Конгресс. Законопроект с трудом прошел Палату представителей и сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Однако некоторые консервативные республиканцы разделяют опасения Маска по поводу необходимости значительного сокращения расходов и рассматривают возможность внесения изменений, отмечает The Guardian.

Законопроект продлевает налоговые льготы, предложенные Трампом в 2017 году, и включает новые расходы на охрану границ и вооруженные силы. Республиканцы намеревались компенсировать эти расходы за счет сокращения таких программ, как Medicaid, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергию.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса и независимых аналитиков, принятие законопроекта увеличит дефицит бюджета на 2,3−5 трлн долларов в течение следующих 10 лет. Представители Белого дома утверждают, что экономический рост, вызванный снижением налогов, компенсирует увеличение расходов.

Тем не менее Трамп сказал NBC, что он «очень уверен» в том, что законопроект будет принят Сенатом до 4 июля. «Я думаю, что на самом деле Илон продемонстрировал сильные стороны законопроекта, потому что люди, которые не были так сосредоточены на нем, начали обращать на него внимание, и они увидели, насколько он хорош, — настаивает Трамп. — В этом смысле это было большое одолжение. Но я думаю, Илон, на самом деле, я думаю, что это позор, что он в такой депрессии и с разбитым сердцем».

Глава Белого дома также обвинил Маска в «неуважении к администрации президента». «Я думаю, это очень плохо, потому что он очень непочтителен. Вы не могли бы проявить неуважение к администрации президента», — сказал Трамп.

Ранее Маск удалил пост из принадлежащей ему социальной сети, в котором утверждалось о связях между Трампом и опальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Отвечая на вопрос о подстрекательском посте, Трамп сказал: «Это называется “старые новости”, это были старые новости, о которых говорили годами. Даже адвокат Эпштейна сказал, что я не имею к этому никакого отношения. Это старые новости».

Маск также отказался от угрозы начать «вывод из эксплуатации» космического корабля SpaceX Dragon, который использовался НАСА для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию. Первоначальная угроза прозвучала после того, как Трамп предположил, что он может аннулировать федеральные контракты SpaceX. В субботу президент сказал, что он больше не думал на эту тему. «Мне было бы позволено это сделать, — сказал он, — но я об этом не думал».

Ранее в субботу Джей Ди Вэнс сказал интервьюеру и комику Тео Фону, что Маск совершает «огромную ошибку», преследуя Трампа, но преуменьшил нападки Маска, назвав его «эмоциональным парнем», который оказался разочарован. «Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким энергичным», — сказал вице-президент. Но Вэнс добавил: «Послушайте, это случается с каждым. За последние 24 часа я вышел из себя гораздо больше, чем Илон Маск».

«Я действительно думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо», — сказал Вэнс.