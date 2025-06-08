На Украине вновь проявилось «отношение» к бойцам украинских вооруженных сил, воевавшим за администрацию Зеленского. В ходе задержаний неподалеку от «КиевПрайда» сотрудники правоохранительных органов нанесли увечья ветерану ВСУ с ампутированной конечностью.
На размещенных в соцсетях снимках — огорченный мужчина в военной форме с поврежденным искусственным протезом руки.
В то же время представители полиции утверждают: именно этот военнослужащий нанес удар полицейскому своим протезом, что повлекло за собой закрытую черепно-мозговую травму у последнего.