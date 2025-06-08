Денис Паслер поздравил соцработников с профессиональным праздником

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 8 июня поздравил социальных работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что работа социальных служб требует не только высокой компетентности и ответственности, но и отзывчивости, чуткости и терпения. В Свердловской области за последнее время удалось добиться серьезных успехов по сокращению социального сиротства, в работе с людьми старшего поколения и созданию условий для продления их долголетия. Под особым контролем остаются вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей, профилактикой семейного неблагополучия, формирования доступной среды.