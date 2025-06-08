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Денис Паслер поздравил соцработников с профессиональным праздником

8 июня врио губернатора Свердловской области обратился к социальным работникам и ветеранам отрасли.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер 8 июня поздравил социальных работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что работа социальных служб требует не только высокой компетентности и ответственности, но и отзывчивости, чуткости и терпения. В Свердловской области за последнее время удалось добиться серьезных успехов по сокращению социального сиротства, в работе с людьми старшего поколения и созданию условий для продления их долголетия. Под особым контролем остаются вопросы, связанные с поддержкой многодетных семей, профилактикой семейного неблагополучия, формирования доступной среды.

«Помогая своим подопечным, вы укрепляете социальную стабильность в обществе, способствуете упрочению традиций милосердия и сострадания», — сказал врио губернатора.

Он поблагодарил социальных работников и ветеранов отрасли за их непростую, но важную для общества работу, пожелав здоровья, успехов и благополучия.