Замечено укрепление неонацистской «террористической группировки» в США при Трампе

Неонацистская группировка, «активно стремящаяся к росту в США», проводит запланированные военизированные учения. Группировка «База» выходит из тени и увеличивает свои ряды, в то время как Белый дом закрывает глаза на крайне правых.
Международная неонацистская террористическая организация смело продолжает укрепляться в США и планирует новые военизированные учения, не опасаясь местных властей или ФБР, которые когда-то ликвидировали ее в рамках общенациональных усилий, пишет The Guardian.
База, основанная в 2018 году бывшим подрядчиком Пентагона, когда-то насчитывала около 50 сотрудников в США, прежде чем Федеральное бюро расследований произвело более десятка арестов в ходе многолетней контртеррористической операции.
Но после прошлогодней президентской избирательной кампании и того, что многие тогда считали безоговорочной победой Дональда Трампа, группировка увидела возможность в потенциальной администрации и начала наращивать свои ряды.
По всей Европе появляются новые опасные ячейки, и, похоже, группировка растет в США, где ФБР под руководством помощника Maga Кэша Пателя дало понять, что не уделяет приоритетного внимания расследованиям в отношении ультраправых экстремистов, утверждает The Guardian.
На заре своей истории группировка впервые привлекла внимание властей, в частности, благодаря привлечению военных ветеранов, которые могли бы помочь в обучении ее пехотинцев в ряде тренировочных лагерей по всей территории США. В конце концов, будучи замешанной в заговоре с целью убийства, массовых расстрелах и других акциях в Европе, база зашла так далеко, что создала укрепленный комплекс и ячейку в Мичигане, возглавляемую бывшим военнослужащим армии США.
Онлайн-данные из ее различных аккаунтов, показывают, что у группировки есть реальные планы провести этим летом общенациональный сбор, на котором ее члены намерены участвовать в военизированных учениях, как и в прошлые годы.
Группировка, как пишет The Guardian, опубликовала новую фотографию вооруженных членов, утверждающих, что они находятся на американском Среднем Западе.
«Предстоящее общенациональное учебное мероприятие указывает на то, что группировка стремится к росту и готова пойти на риск, заранее объявив об этом публично, — комментирует Джошуа Фишер-Берч, аналитик по ультраправому терроризму, который следит за действиями этой организации почти десять лет. — Похоже, что группа активно стремится к расширению в США».
Фишер-Берч отмечает, что даже если в собрании участвует «менее 20 человек», оно ни в коем случае не является «малозаметным», и предполагает, что группа видит, что импульс на ее стороне.
«Мероприятие предполагает планирование, координацию, поездки и личные встречи между различными региональными группами, что указывает на то, что они работают в условиях, когда они считают потенциальный уровень риска приемлемым, — отмечает эксперт. — Группа ранее неоднократно заявляла, что быть ее членом или тренироваться с ней — рискованное предприятие; однако планирование встречи, которую они неизбежно будут использовать в пропагандистских целях, — это другой подход, чем даже год назад, когда группа рекламировала региональные мероприятия».
В ответ на запросы о последних передвижениях базы ФБР сообщило The Guardian, что оно расследует только тех людей, которые совершили или планируют совершить федеральное преступление и представляют «угрозу национальной безопасности».
«Наше внимание сосредоточено не на членстве в конкретных группах, а на преступной деятельности, — сказал представитель ФБР. — Членство в группах само по себе не является незаконным и защищено первой поправкой».
Позиция администрации Трампа по обеспечению безопасности ультраправых заключается в том, чтобы преуменьшить их значимость, сетует The Guardian. Тем не менее эксперты единодушно сходятся во мнении, что это главная угроза внутреннего терроризма, с которой сталкивается Америка. Вместо этого Патель, директор ФБР, отстранил агентов от преследования ультраправых, в то время как одним из первых действий Трампа во время его второго президентского срока было массовое безоговорочное помилование всех участников восстания 6 января.