Замечено укрепление неонацистской «террористической группировки» в США при Трампе

«Мероприятие предполагает планирование, координацию, поездки и личные встречи между различными региональными группами, что указывает на то, что они работают в условиях, когда они считают потенциальный уровень риска приемлемым, — отмечает эксперт. — Группа ранее неоднократно заявляла, что быть ее членом или тренироваться с ней — рискованное предприятие; однако планирование встречи, которую они неизбежно будут использовать в пропагандистских целях, — это другой подход, чем даже год назад, когда группа рекламировала региональные мероприятия».