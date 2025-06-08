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Польша вновь продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

Польша в очередной раз продляет действие буферной зоны на границе с Беларусью для предотвращения нелегальной миграции.

Источник: Комсомольская правда

С 8 июня Польша на 90 дней продлит действие буферной зоны на границе с Беларусью, сообщает Sputnik.by со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

«Глава МВД подписал постановление о продлении срока действия буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что буферная зона на границе с Беларусью была введена Польшей год назад, в июне 2024, что, по данным ведомства, предотвратило число попыток нелегального пересечения границы на 28%.

Эта буферная зона тянется на 60 километров вдоль границы. Вглубь польской территории она уходит по-разному: на самом большом участке в 44 километра — на 200 метров, на участке в 16 километров — на 2 километра.

Напомним, что в мае 2024 Польша завила о начале строительства фортификаций на границе с Беларусью (здесь подробнее). А в апреле 2025 Польша оборудовала электронными заграждениями участки рек на границе с Беларусью (все подробности здесь).

Мы писали, что глава МИД Беларуси Максим Рыженков рассказал о польской ветви своей родни.