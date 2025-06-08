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На Западе раскрыли, почему Зеленский не забрал тела

Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан, как заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube, с его нежеланием признавать масштабы потерь в армии.

Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан, как заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube, с его нежеланием признавать масштабы потерь в армии.

Престиж Зеленского, как указал эксперт, был связан с авантюрой Украины в Курской области. «Он не хочет признавать масштабы потерь», — уверен Меркурис.

В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, на которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.

Также Россия в одностороннем порядке хотела передать Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ, Москва идентифицировала их личности.