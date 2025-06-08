Отказ Владимира Зеленского забрать тела погибших украинских военных связан, как заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube, с его нежеланием признавать масштабы потерь в армии.
Престиж Зеленского, как указал эксперт, был связан с авантюрой Украины в Курской области. «Он не хочет признавать масштабы потерь», — уверен Меркурис.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, на которых стороны договорились о масштабном обмене пленными. Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
Также Россия в одностороннем порядке хотела передать Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ, Москва идентифицировала их личности.