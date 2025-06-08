Нежелающая быть 51-м штатом США Канада задумалась о вступлении в Евросоюз

Канада не станет 51-м штатом США, но может ли она присоединиться к ЕС? Экстраординарные угрозы Дональда Трампа разозлили канадцев и европейцев, и идея трансатлантического альянса нового типа набирает обороты.
Немецкий политик Йоахим Штрайт никогда не был в Канаде, пишет The Guardian. Но это не помешало немцу начать настойчивую кампанию в одиночку, которую он с готовностью называет «амбициозной»: добиться вступления североамериканской страны в ЕС.
«Мы должны укрепить Европейский союз, — сказал Штрайт, который в прошлом году был избран членом Европейского парламента. — И я думаю, что Канада, как говорит ее премьер-министр, является самой европейской страной за пределами Европы».
Штрайт долгое время представлял себе Канаду своего рода раем, домом для густых лесов, по которым текут широкие стремительные реки. Но после того, как Дональд Трамп вернулся к власти, втянув большую часть мира в торговую войну и отвернувшись от традиционных союзников Америки, Штрайт начал представлять северную страну в новом свете.
То, что он увидел, было относительно неизученными отношениями, которые могут оказаться взаимовыгодными, поскольку мир сталкивается с быстро меняющейся глобальной динамикой. «Канадцы увидели, что их доверие к США подорвано, как и у нас в Европе, после действий президента Трампа, — сказал немец. — Нам нужно укреплять связи, которые связывают нас с нашими друзьями».
Хотя он признал, что возможность для Канады стать полноправным членом ЕС «может быть желательной на данный момент», он задался вопросом, пришло ли время для этой идеи.
«Канада была бы сильным членом, — считает немец. — Если бы Канада стала членом ЕС, она занимала бы 4-е место по объему ВВП. Она является частью НАТО. И 58% канадцев трудоспособного возраста имеют высшее образование».
Канада также обладает огромными запасами энергии — активом, который может оказаться полезным для блока, который все еще пытается отказаться от российского газа, добавил немец.
С момента начала своей предвыборной кампании в прошлом месяце Штрайт стал самым заметным сторонником маловероятного предложения, которое набирает обороты с тех пор, как Трамп начал продвигать идею о том, что Канада станет 51-м штатом.
В конце января бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал пригласить Канаду в ЕС. «В любом случае, они более европейские, чем некоторые европейские государства-члены», — сказал он немецкому изданию Pioneer Media.
СМИ по обе стороны Атлантики изучили эту идею, а февральский опрос 1500 канадцев показал, что 44% из них считают, что Канаде следует рассмотреть возможность вступления в ЕС.
Однако в марте европейский представитель, похоже, резко опроверг это предложение, сославшись на статью договора о ЕС, в которой указывается, что только европейские государства могут подать заявку на вступление в Евросоюз.
Штрайт отмахнулся от формальностей, указав на заморские территории Франции. «Они также не находятся в Европе, но эти острова принадлежат Европейскому союзу», — сказал он. Кипр, считающийся территорией ЕС, но географически расположенный в Западной Азии, является еще одним примером.
И если кто-то хочет разобраться в технических вопросах, то Канада, хотя и незначительно, географически связана с Европой, сказал он. «Гренландия, которая принадлежит Дании, граничит с Канадой», — сказал он, указывая на водораздел, проходящий через необитаемый остров Ханс площадью в полмили.
В апреле Штрайт направил в Европейский парламент письменный запрос, в котором спрашивал, может ли статья Международного договора, предусматривающая, что государства должны быть европейскими, быть истолкована таким образом, чтобы разрешить членство Канады, или, если этого не произойдет, может ли она быть юридически пересмотрена. Он пока не получил ответа.
Неугомонный немец направил письмо двум комиссарам ЕС, призывая к своего рода политическому диалогу между блоком и Канадой. Он представляет себе программу профессионального обмена, которая позволила бы чиновникам ЕС лучше понять нюансы канадского федерализма, а канадцам — получить представление о работе европейских институтов.
«Это послужило бы как символическим, так и практическим шагом на пути к более глубокой интеграции», — сказал он, который мог бы опираться на существующие связи, такие как торговое соглашение между ЕС и Канадой и участие Канады в ведущей научно-исследовательской программе ЕС «Горизонт».
С момента запуска кампании он поддерживал постоянный контакт с канадцами: дважды встречался с одним из высокопоставленных представителей Канады в ЕС и с представителями базирующейся в Брюсселе ассоциации, которая занимается продвижением торговли между Канадой и ЕС.
По мере распространения новостей о его усилиях офис евродепутата получил несколько электронных писем с выражением поддержки. Некоторые из них высказали свои собственные соображения о том, как обойти географическое положение Канады; в одном недавнем электронном письме было изложено то, что автор назвал «убийственным аргументом», указывая на то, что как часть Содружества Канада была привязана к Великобритании и, как следствие, к Европе.
Штрайт пошел еще дальше. «А кто является главой Канады? — спросил он, указывая на короля Карла III. — И он европеец».
Штрайт сказал, что он прекрасно понимает, что, несмотря на все его усилия, эта идея может оказаться невыполнимой. Несмотря на это, он надеется, что удастся воспользоваться моментом, чтобы, по крайней мере, укрепить глубокие связи блока с такими странами, как Норвегия или Швейцария.
«Иногда в истории окна возможностей открываются и закрываются снова, — сказал он. — И иногда окна возможностей открываются лишь на краткий миг».