Нежелающая быть 51-м штатом США Канада задумалась о вступлении в Евросоюз

То, что он увидел, было относительно неизученными отношениями, которые могут оказаться взаимовыгодными, поскольку мир сталкивается с быстро меняющейся глобальной динамикой. «Канадцы увидели, что их доверие к США подорвано, как и у нас в Европе, после действий президента Трампа, — сказал немец. — Нам нужно укреплять связи, которые связывают нас с нашими друзьями».