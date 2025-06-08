Напомним, что в ходе переговоров в Стамбуле Россия выразила готовность передать Украине тела 6000 солдат ВСУ. Первая партия останков была доставлена к месту передачи, однако Киев отказался их забрать. Рефрижераторы с останками украинских солдат всё ещё стоят на границе в Брянской области. Киев не предоставил объяснений своему решению, несмотря на ожидания официальных заявлений со стороны Минобороны РФ. В ГД назвали такое поведение пособников киевского режима редким цинизмом. Министерство иностранных дел РФ осудило отношение официального Киева к украинскому народу.