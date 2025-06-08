«Огромная ошибка»: вице-президент Вэнс оценил склоку Трампа и Маска

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью комику Тео Вону сказал, что Илон Маск совершает «огромную ошибку», нападая на Дональда Трампа в серии резких и подстрекательских постов в социальных сетях после ссоры между двумя сильными мира сего.
Но вице-президент США в интервью, опубликованном в пятницу после публичного скандала между самым богатым человеком в мире и, возможно, самым влиятельным человеком в мире, также попытался преуменьшить резкие нападки Маска, назвав его «эмоциональным парнем», который был разочарован, пишет The Guardian.
«Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким энергичным», — попытался спустить ситуацию на тормозах Джей Ди Вэнс.
Комментарии Вэнса прозвучали на фоне того, что другие республиканцы в последние дни призывали Трампа и Маска, которые несколько месяцев назад были близкими союзниками и проводили много времени вместе, наладить отношения, отмечает The Guardian.
Поток постов Маска в социальных сетях с нападками на Трампа обрушился на него после того, как американский президент изобразил миллиардера недовольным и «сумасшедшим» и пригрозил разорвать государственные контракты, заключаемые его предприятиями.
Илон Маск, управляющий производителем электромобилей Tesla, интернет-компанией Starlink и ракетной компанией SpaceX, раскритиковал законопроект Трампа о снижении налогов и расходов, но также предложил объявить президенту импичмент и бездоказательно заявил, что правительство скрывает информацию о связи Трампа с печально известным педофилом Джеффри Эпштейном.
«Послушайте, это случается с каждым, — прокомментировал Вэнс в интервью. — За последние 24 часа я слетел с катушек гораздо больше, чем Илон Маск».
Вэнс сделал эти комментарии в интервью комику Тео Вону, который в прошлом месяце пошутил о том, что ребенок смешанной расы нюхает наркотики, и о сексуальности мужчин в ВМС США, когда он выступал перед Трампом на военной базе в Катаре. Вице-президент сказал Вону, что, поскольку Маск в течение нескольких дней призывал Конгресс в социальных сетях отменить «большой, красивый законопроект Трампа», президент «немного расстраивался, чувствуя, что некоторые критические замечания, исходящие от Илона, были несправедливыми, но я думаю, что он был очень сдержан, потому что президент он не думает, что ему нужно враждовать с Илоном Маском».
«Я действительно думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо», — добавил он.
К утру субботы Маск, как выяснилось, удалил свои посты об Эпштейне, отмечает The Guardian.
Интервью было записано на пленку в четверг, когда посты Маска появлялись в социальной сети X, которой владеет миллиардер. Во время интервью Тео Вон привел заявление вице-президента Маска о том, что администрация Трампа опубликовала не все записи, связанные с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, потому что в них упоминается Трамп.
Вэнс ответил на это, сказав: «Абсолютно нет. Дональд Трамп не сделал ничего плохого с Джеффри Эпштейном».
«Все это просто бесполезно, — сказал Вэнс в ответ на другой пост Маска, в котором он призывал объявить импичмент Трампу и заменить его Вэнсом. — Это полное безумие. Президент делает хорошую работу».
Вэнс назвал Маска «невероятным предпринимателем» и сказал, что так называемый «департамент эффективности правительства» Маска, который стремился сократить государственные расходы и уволил тысячи работников, был «действительно хорош».
Вице-президент также выступил в защиту законопроекта, вызвавшего гнев Маска, и заявил, что его главной целью было не сокращение расходов, а продление налоговых льгот, утвержденных в 2017 году во время первого президентского срока Трампа.
По данным беспартийного бюджетного управления Конгресса, законопроект сократит расходы, но также оставит еще около 10,9 млн человек без медицинской страховки и увеличит долг на 2,4 трлн долларов в течение десятилетия.
Маск предупредил, что законопроект увеличит федеральный долг, и назвал его «отвратительной мерзостью».
«Это хороший законопроект, — настаивает Вэнс. — Это не идеальный законопроект». Он также сказал, что было нелепо, когда некоторые республиканцы из Палаты представителей, проголосовавшие за законопроект, позже возражали против некоторых его частей и утверждали, что у них не было времени ознакомиться с ним.
Вэнс сказал, что текст был доступен в течение нескольких недель, и добавил: «Сама мысль о том, что у людей не было возможности его прочитать, просто нелепа».
Подкастер также спросил вице-президента, «ловил ли он кайф» в ночь выборов, чтобы отпраздновать победу Трампа. Вэнс рассмеялся и пошутил, что ни за что не признался бы в этом, если бы это было так. «Я не был под кайфом, — сказал он затем. — Я действительно выпил изрядную дозу в тот вечер».