«Огромная ошибка»: вице-президент Вэнс оценил склоку Трампа и Маска

Вэнс сделал эти комментарии в интервью комику Тео Вону, который в прошлом месяце пошутил о том, что ребенок смешанной расы нюхает наркотики, и о сексуальности мужчин в ВМС США, когда он выступал перед Трампом на военной базе в Катаре. Вице-президент сказал Вону, что, поскольку Маск в течение нескольких дней призывал Конгресс в социальных сетях отменить «большой, красивый законопроект Трампа», президент «немного расстраивался, чувствуя, что некоторые критические замечания, исходящие от Илона, были несправедливыми, но я думаю, что он был очень сдержан, потому что президент он не думает, что ему нужно враждовать с Илоном Маском».