В США заявили о готовящемся многоцелевом ударе возмездия России по Украине

Собеседники агентства утверждают, что Россия еще не нанесла обещанный ответный удар за атаку на аэродромы стратегической авиации. Предполагается, что ответ будет включать различные виды воздушных ударов, в том числе ракеты и беспилотники. Один из чиновников утверждает, что Москва готовит «ассиметричную» атаку.