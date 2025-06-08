Калифорния выступила против решения Трампа о вводе войск в штат

CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что развертывание войск — это чрезмерная реакция, которая может иметь неприятные последствия. В последний раз федеральные власти задействовали Нацгвардию для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, уточняет канал. Они вспыхнули после оправдательного приговора четверым белым полицейским, избившим при задержании чернокожего Родни Кинга, который вел машину, будучи нетрезвым.