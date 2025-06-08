«Отключить Украину». СМИ раскрыли, почему поссорились Маск и Трамп

Разлад между американским президентом и предпринимателем произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах Соединенных Штатов.