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«Отключить Украину». СМИ раскрыли, почему поссорились Маск и Трамп

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп и его бывший соратник Илон Маск могли изобразить ссору для того, чтобы отключить Киев от Starlink, пишет издание Strategic Culture.

Источник: AP 2024

«Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины», — говорится в материале.

Трамп, вероятно, хочет таким образом подтолкнуть Владимира Зеленского к мирным соглашениям, добавил автор текста.

Разлад между американским президентом и предпринимателем произошел на этой неделе после критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом. Перепалка быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах Соединенных Штатов.