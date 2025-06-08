Токаев снял Руслана Жаксылыкова с должности министра обороны

«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», — сказано в сообщении.
Также стало известно, что место Руслана Жаксылыкова получил Даурен Косанов.
Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Соответствующий указ подписал президент страны.
«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», — сказано в сообщении.
Также стало известно, что место Руслана Жаксылыкова получил Даурен Косанов.