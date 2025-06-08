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Токаев снял Руслана Жаксылыкова с должности министра обороны

Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Соответствующий указ подписал президент страны.

Источник: gov.kz

«Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан», — сказано в сообщении.

Также стало известно, что место Руслана Жаксылыкова получил Даурен Косанов.