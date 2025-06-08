Даурен Косанов стал министром обороны Казахстана

«Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — сказано в сообщении.
Согласно информации на официальном сайте Министерства обороны РК, Косанов Даурен окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.
Ранее занимал должности командующего военно-воздушными силами сил воздушной обороны Вооруженных сил РК и директора Военного института сил воздушной обороны в городе Актобе.
29 декабря 2022 года приказом президента был назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Награжден орденом «Даңқ» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.