Даурен Косанов стал министром обороны Казахстана

Согласно информации на официальном сайте Министерства обороны РК, Косанов Даурен окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.