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Асел Жанасова назначена советником Президента

Асел Жанасова назначена советником Президента Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: gov.kz

«Распоряжением Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Ранее Асел Жанасова занимала должность председателя правления АО «Казпочта».