«Распоряжением Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Ранее Асел Жанасова занимала должность председателя правления АО «Казпочта».
Асел Жанасова назначена советником Президента Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
«Распоряжением Главы государства Жанасова Асел Жубанышевна назначена советником Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Ранее Асел Жанасова занимала должность председателя правления АО «Казпочта».