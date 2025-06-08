Министр транспорта РК освобожден от должности

Соответствующий Указ уже подписан Касым-Жомартом Токаевым.
Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Соответствующий Указ уже подписан Касым-Жомартом Токаевым. Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан, передает ИА El.kz со.
Соответствующий Указ уже подписан Касым-Жомартом Токаевым.
Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра транспорта Республики Казахстан, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.