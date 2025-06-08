В Германии решили увеличить число бомбоубежищ на случай войны с Россией

Тислер призывал оборудовать под бомбоубежища туннели, станции метро, подземные гаражи, парковки и подвалы, чтобы «быстро создать пространство для 1 млн человек». Он также заявил о необходимости усовершенствования информационных систем, таких как приложения для оповещения об опасности и дорожные знаки, а также сигнальных сирен. Соответствующий план ВВК будет представлен этим летом. По оценкам Тислера, на нужды гражданской обороны потребуется не менее €10 млрд в течение четырех лет и не менее €30 млрд в ближайшие десять лет.