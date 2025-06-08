Экс-премьер Молдавии заявил, что власти затыкают рот прессе

«Вот уже четыре года эти люди у власти. Затыкать рот прессе, окружать себя “дежурными патриотами”, вешать ярлыки и нагнетать обстановку — это не лидерство. Это моральный банкрот. И если за четыре года они не смогли принести ни результатов, ни спокойствия, ни направления, то единственный “результат”, который мы можем зафиксировать, — это разочарование общества, уставшего от лжи и страха», — заявил Филат.
Он отметил, что партия власти больше не может ссылаться на то, что ей приходится бороться с проблемами, оставшимися от прошлых руководителей. Вместо этого руководство страны должно показать свои результаты.
«У них больше нет оправдания в виде оппозиции, они больше не могут ссылаться на “тяжёлое наследие”. У них есть всё: институты, партнёры, доверие. Что они сделали с этим? Говорили. Когда ты в оппозиции — естественно критиковать. Но когда находишься у власти — обязан действовать», — подчеркнул Филат.
Парламентские выборы в Молдавии должны 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.