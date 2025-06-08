Экс-премьер Молдавии заявил, что власти затыкают рот прессе

«Вот уже четыре года эти люди у власти. Затыкать рот прессе, окружать себя “дежурными патриотами”, вешать ярлыки и нагнетать обстановку — это не лидерство. Это моральный банкрот. И если за четыре года они не смогли принести ни результатов, ни спокойствия, ни направления, то единственный “результат”, который мы можем зафиксировать, — это разочарование общества, уставшего от лжи и страха», — заявил Филат.