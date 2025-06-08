Премьер Словакии поддержал решение об отказе от санкционной политики против России

5 июня парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Согласно документу, подобные меры способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок. Теперь члены правительства страны не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против РФ, а также обязаны продвигать меры по стабилизации энергетического рынка.