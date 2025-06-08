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Премьер Словакии поддержал решение об отказе от санкционной политики против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал принятую парламентом страны резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2024

«Я хотел бы повторить, что Словакия при принятии санкций проводит внутренний анализ на предмет того, наносят ли эти санкции ущерб словацким национальным интересам, поэтому я приветствую эту резолюцию [против антироссийских санкций]», — сказал Фицо.

Он добавил, что никогда не поддержит, например, решение о запрете на использование Словакией российского ядерного топлива, поскольку это бы привело к закрытию атомных реакторов в республике.

5 июня парламент Словакии одобрил резолюцию об отказе от санкционной политики в отношении России. Согласно документу, подобные меры способствуют росту цен на энергоносители и нарушению цепочек поставок. Теперь члены правительства страны не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против РФ, а также обязаны продвигать меры по стабилизации энергетического рынка.