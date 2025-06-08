Привилегий для депутатов при получении личного оружия в Молдове не будет — МВД

Сообщается, что ведомство пересмотрело первоначальную версию поправок, после чего из списка были удалены некоторые пункты, в том числе тот, что нормировал получение разрешения на ношение оружия лицами, исполняющими обязанности общественного значения, без медицинского контроля и курса спецобучения.