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Привилегий для депутатов при получении личного оружия в Молдове не будет — МВД

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Законопроект о поправках к закону о контроле над оружием и боеприпасами гражданского использования не будет содержать положений о привилегиях для госчиновников, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Сообщается, что ведомство пересмотрело первоначальную версию поправок, после чего из списка были удалены некоторые пункты, в том числе тот, что нормировал получение разрешения на ношение оружия лицами, исполняющими обязанности общественного значения, без медицинского контроля и курса спецобучения.

По информации МВД, законопроект предусматривает ряд новых мер по укреплению общественной безопасности:

  • запрещает получение права владения оружием для лиц из Приднестровского региона или лиц, вовлеченных в неконституционные структуры;
  • ограничивает право на приобретение нелетального оружия для иностранных граждан, проживающих в Молдове на законных основаниях;
  • вводит европейские паспорта для огнестрельного оружия в соответствии со стандартами ЕС;
  • обязывает стрельбища собирать и уничтожать стреляные гильзы и неисправные патроны;
  • продлевает срок действия свидетельства о техническом осмотре оружия с 5 до 10 лет;
  • Пересмотренный документ был передан Государственной канцелярии для внесения изменений в проект, подлежащий публичным дебатам.

В настоящее время документ находится на стадии одобрения кабмина и общественных консультаций, уточнили в МВД.