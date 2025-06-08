Привилегий для депутатов при получении личного оружия в Молдове не будет — МВД

Сообщается, что ведомство пересмотрело первоначальную версию поправок, после чего из списка были удалены некоторые пункты, в том числе тот, что нормировал получение разрешения на ношение оружия лицами, исполняющими обязанности общественного значения, без медицинского контроля и курса спецобучения.
По информации МВД, законопроект предусматривает ряд новых мер по укреплению общественной безопасности:
- запрещает получение права владения оружием для лиц из Приднестровского региона или лиц, вовлеченных в неконституционные структуры;
- ограничивает право на приобретение нелетального оружия для иностранных граждан, проживающих в Молдове на законных основаниях;
- вводит европейские паспорта для огнестрельного оружия в соответствии со стандартами ЕС;
- обязывает стрельбища собирать и уничтожать стреляные гильзы и неисправные патроны;
- продлевает срок действия свидетельства о техническом осмотре оружия с 5 до 10 лет;
- Пересмотренный документ был передан Государственной канцелярии для внесения изменений в проект, подлежащий публичным дебатам.
В настоящее время документ находится на стадии одобрения кабмина и общественных консультаций, уточнили в МВД.