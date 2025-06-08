Токаев дал поручения новому министру обороны Казахстана

По информации пресс-службы Акорды, во время встечи глава государства — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК дал новому министру ряд конкретных поручений.
Поручения касаются укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.
Даурен Косанов назначен министром обороны РК 8 июня 2025 года. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.