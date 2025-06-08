Захарова задалась вопросом, лично ли Зеленский решил не забирать тела

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя сообщение от представителя российской переговорной группы Александра Зорина о том, что РФ ждет от Киева подтверждения того, что передача тел состоится.
Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.