Рефрижератор с телами военнослужащих ВСУ открыли для иностранных журналистов

«Сам по себе факт того, что у РФ есть (по ее заявлению) 6 тыс. тел погибших — цифра шокирующая, если исходить из официальной статистики потерь. Последний раз ее называл [президент Украины Владимир] Зеленский еще в феврале — 46 тысяч погибших. 6 тыс. — это более 13% от данного числа. И это усиливает сомнения в достоверности информации властей о потерях, особенно с учетом сообщения Красного креста, что в Украине подано 400 тыс. заявлений о пропавших без вести», — говорится в публикации.