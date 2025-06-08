Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана

Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.
В ходе беседы глава Казахстана и премьер-министр Пакистана также обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества.
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает Zakon.kz.
Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.
В ходе беседы глава Казахстана и премьер-министр Пакистана также обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества.