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Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

В ходе беседы глава Казахстана и премьер-министр Пакистана также обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества.

говорится в официальном сообщении Акорды