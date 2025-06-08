Медведев предрек «новые реалии» из-за боев в Днепропетровской области

В российской версии документа был, в частности, пункт о международном признании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, а также о полном выводе с территории этих регионов подразделений ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский называл территориальный вопрос одним из самых чувствительных и говорил, что Киев не согласится на уступку земель. Глава государства допускает поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных территорий дипломатическим путем.