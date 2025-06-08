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Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы ради гей-парада: Священники и прихожане планировали пройти по Гагаузии и Тараклии

В следующее воскресенье, 15 июня, более 3000 человек планировали пройти Крестным ходом от села Чишмикиой через населённые пункты Вулканешты, Тараклию, Конгаз до Комрата [видео]

Источник: Комсомольская правда

Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы в Кагульской епархии ради гей-парада.

В следующее воскресенье, 15 июня, более 3000 человек планировали пройти Крестным ходом от села Чишмикиой через населённые пункты Вулканешты, Тараклию, Конгаз до города Комрат — за мир и благоденствие на гагаузской земле. В непростое для региона время священники и прихожане решили объединиться в общей молитве.

Однако местные силовые структуры потребовали от Кагульской и Комратской епархий перенести религиозное шествие, поскольку в регионе проходит праздник представителей ЛГБТ-сообщества.

Один из священнослужителей публично выразил возмущение, отметив, что для сторонников «праздника Содома и Гоморры» не существует никаких ограничений, тогда как верующим приходится сталкиваться с запретами. Он задался вопросом о будущем детей и общества, если подобная тенденция продолжится.