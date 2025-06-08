Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы ради гей-парада: Священники и прихожане планировали пройти по Гагаузии и Тараклии

Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы в Кагульской епархии ради гей-парада.
В следующее воскресенье, 15 июня, более 3000 человек планировали пройти Крестным ходом от села Чишмикиой через населённые пункты Вулканешты, Тараклию, Конгаз до города Комрат — за мир и благоденствие на гагаузской земле. В непростое для региона время священники и прихожане решили объединиться в общей молитве.
Однако местные силовые структуры потребовали от Кагульской и Комратской епархий перенести религиозное шествие, поскольку в регионе проходит праздник представителей ЛГБТ-сообщества.
Один из священнослужителей публично выразил возмущение, отметив, что для сторонников «праздника Содома и Гоморры» не существует никаких ограничений, тогда как верующим приходится сталкиваться с запретами. Он задался вопросом о будущем детей и общества, если подобная тенденция продолжится.