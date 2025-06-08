Власти Молдовы запретили Крестный ход в День Святой Троицы ради гей-парада: Священники и прихожане планировали пройти по Гагаузии и Тараклии

В следующее воскресенье, 15 июня, более 3000 человек планировали пройти Крестным ходом от села Чишмикиой через населённые пункты Вулканешты, Тараклию, Конгаз до города Комрат — за мир и благоденствие на гагаузской земле. В непростое для региона время священники и прихожане решили объединиться в общей молитве.