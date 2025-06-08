ЦАХАЛ получил приказ о перехвате судна с Гретой Тунберг на борту

«Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы», — сказал Кац в своем заявлении (цитата по JP). Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находятся граждане Франции и Швеции, среди которых, по некоторым данным, есть один дипломат.