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Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Президент Болгарии Румен Радев 9—11 июня посетит республику с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений.

Президенты Узбекистана и Болгарии рассмотрят вопросы:

  • дальнейшего развития взаимовыгодных отношений;
  • увеличения объемов товарооборота, налаживания кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации;
  • расширения туристического и культурно-гуманитарного обменов.

Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.