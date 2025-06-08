Президент Болгарии посетит Узбекистан — цель визита

В соответствии с программой пребывания планируется проведение переговоров лидеров двух стран, официальных и деловых мероприятий с подписанием пакета двусторонних соглашений.
Президенты Узбекистана и Болгарии рассмотрят вопросы:
- дальнейшего развития взаимовыгодных отношений;
- увеличения объемов товарооборота, налаживания кооперации в агропромышленном комплексе, фармацевтической отрасли, добывающем секторе, в области цифровизации;
- расширения туристического и культурно-гуманитарного обменов.
Румен Радев также примет участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума.