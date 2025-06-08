Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в этот же день заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжает вводить новые санкции против России, несмотря на собственные экономические потери. По его словам, ЕС добавляет новые рестрикции, поскольку «иначе он потеряет лицо». Дипломат подчеркнул, что экономическая ситуация в некоторых европейских странах продолжает ухудшаться на фоне санкционной политики.