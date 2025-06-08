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Президент Литвы призвал отключить все российские банки от SWIFT

Западу нужно ужесточить санкции против России, включая отключение всех оставшихся банков страны от международной системы SWIFT. Такое мнение в субботу, 7 июня, выразил президент Литвы Гитанас Науседа.

Источник: Reuters

«В противном случае они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения», — передает слова президента издание Bild.

Науседа также предложил ввести ограничения в отношении ключевых энергетических компаний, наполняющих бюджет России. По его мнению, эти меры необходимы для усиления давления на Москву.

Президент также подчеркнул, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России санкциями, но не ввел их, «чем он подорвал доверие к Европе».

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в этот же день заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжает вводить новые санкции против России, несмотря на собственные экономические потери. По его словам, ЕС добавляет новые рестрикции, поскольку «иначе он потеряет лицо». Дипломат подчеркнул, что экономическая ситуация в некоторых европейских странах продолжает ухудшаться на фоне санкционной политики.