Politico: представители Трампа и Маска поговорили по телефону в пятницу

По словам ее источников в Белом доме, «хрупкая разрядка в противостоянии между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском в соцсетях сохраняется после состоявшегося в пятницу телефонного разговора представителей обеих сторон». «Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», — привело издание слова одного из американских чиновников о том, что Трамп пока публично прекратил критиковать в Truth Social Маска, который ранее был куратором ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). «Совершенно неясно, какими будут их [Трампа и Маска] отношения», — добавил чиновник.