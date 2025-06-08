Politico: представители Трампа и Маска поговорили по телефону в пятницу

По словам ее источников в Белом доме, «хрупкая разрядка в противостоянии между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском в соцсетях сохраняется после состоявшегося в пятницу телефонного разговора представителей обеих сторон». «Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», — привело издание слова одного из американских чиновников о том, что Трамп пока публично прекратил критиковать в Truth Social Маска, который ранее был куратором ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). «Совершенно неясно, какими будут их [Трампа и Маска] отношения», — добавил чиновник.
По словам источников издания, ранее ни Трамп, ни Маск не желали сами прекращать публичную перепалку. Трамп «был особенно раздражен» утверждениями Маска о том, что президент США фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Слова Маска о том, что Трамп не смог бы победить на выборах без его поддержки, также чрезвычайно уязвили американского лидера, отмечается в публикации.
Источники газеты отметили, что отношения между Трампом и Маском начали ухудшаться еще до того, как они 5 июня начали публично критиковать друг друга. Американский лидер, в частности, до этого был недоволен высказываниями Маска о неспособности DOGE добиться серьезного сокращения расходов федерального правительства.
Как следует из публикации, решение Белого дома отозвать кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также стало одной из причини разрушения «непрочного союза» между Маском и Трампом. Это произошло в конце мая, практически перед окончательным голосованием по одобрению кандидатуры Айзекмана в Сенате Конгресса. Айзекман был ставленником Маска. Трамп заявил, что Айзекман является сторонником оппозиционной Демократической партии США.