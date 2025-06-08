Шор обвинил власти Молдавии в попытке запретить православие

Ранее Кагульские и Комратские епархии Православной Церкви Молдавии сообщили, что молдавские власти запретили проведение крестного хода, запланированного на 15 июня, в связи с акциями ЛГБТ*-сообщества.
«В православной Молдове запрещают православие. Сначала священника не пускают за Благодатным огнем, теперь не разрешают крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти Молдавии не заинтересованы в сохранении православия в республике.
«Злу не нужен мир. Ни в Гагаузии, ни в Молдавии в целом. И вера православная злу не нужна. Санду и ее желтую плесень от этого корежит. У сатанистов свои ценности. Гей-парад прямо из Бухареста завезут в Кишинев. И плевать им на народ, веру и традиции», — добавил оппозиционер.
Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, «ущемления прав гагаузского народа».
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ*. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Движение признано экстремистским и запрещено в России.