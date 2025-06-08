Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

В среду, 4 июня, между президентами России и США состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 минут. Это был четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 года. В ходе беседы обсуждались атаки Украины на российские аэродромы и новая ядерная сделка с Ираном.