«Это неизбежно». Запад всполошили беженцы с Украины

«Брюссель опасается, что украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны. Это неизбежно приведет к конфликту между государствами-членами союза», — говорится в материале.
Как поясняет издание, с начала конфликта около 4,3 миллиона человек с Украины получили временный статус защиты в странах ЕС. Он продлевался несколько раз, и недавно ЕК предложила продлить его вновь, до 2027 года, хотя на самом деле такой статус действителен только в течение трех лет.
«Правовая неопределенность ставит украинцев в невыгодное положение на рынках труда и жилья. Прием украинцев через систему убежища и их перевод в статус беженцев не является решением. Административных ресурсов для обработки такого числа заявок недостаточно», — говорится в материале.
С конца февраля 2022 года около 6,7 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным ООН, обезлюдели, молодежь уехала, а пожилые люди в основном остались, сообщали в ООН. В конце октября директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого числа пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже «чудесное» возвращение уехавших из страны людей.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.