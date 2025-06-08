«Это неизбежно». Запад всполошили беженцы с Украины

Как поясняет издание, с начала конфликта около 4,3 миллиона человек с Украины получили временный статус защиты в странах ЕС. Он продлевался несколько раз, и недавно ЕК предложила продлить его вновь, до 2027 года, хотя на самом деле такой статус действителен только в течение трех лет.