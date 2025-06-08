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Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок, пишет портал Axios.

Источник: Reuters

По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства.

«Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц… нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом», — говорится в публикации.

При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее «прозрачным» и открытым президентом в американской истории.

Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.