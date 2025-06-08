Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios

«Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц… нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом», — говорится в публикации.