Трамп уязвим для звонков мошенников, пишет Axios

По данным портала, Трамп и его администрация предпочитают общаться, используя свои личные мобильные устройства.
«Это делает администрацию беспрецедентно уязвимой для типичных мошеннических схем, таких как телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц… нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом», — говорится в публикации.
При этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, чьи слова приводит портал, подчеркнула, что привычка общаться с помощью личного телефона делает Трампа наиболее «прозрачным» и открытым президентом в американской истории.
Axios же выражает мнение, что на текущий момент безопасность не является приоритетом для Белого дома, в отличие от скорости и удобства коммуникации, что открывает возможности для обмана и манипуляций на высших уровнях власти.