Мэр Кишинева заявил, что правящая партия хочет фальсифицировать выборы

«Те, кто сегодня руководит страной, не умеют создавать ничего конструктивного. Это партия ненависти и распада. Их задача — создать максимальную демотивацию. Даже если они не победят, они, скорее всего, украдут выборы. Мы готовы сегодня защищать голос каждого гражданина Республики Молдова, где бы он ни находился — здесь или где-то за рубежом, — и обеспечить максимальную прозрачность его волеизъявления и деклараций», — написал Чебан.