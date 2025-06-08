При ударе БПЛА ВСУ в подмосковном Раменском пострадала 75-летняя женщина

Кроме этого, с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 беспилотников. БПЛА сбили в Домодедово, Подольске, Истре, Рузе, Одинцово, Можайске и Наро-Фоминске. По данным Минобороны РФ, после 9:00 над Московским регионом уничтожили еще два дрона.