Голосование на выборах губернатора Ростовской области будет идти три дня

Выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели смогут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также поучаствовать в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбрать депутатов представительных органов муниципальных образований.