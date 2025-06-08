Это другое: Президент Молдовы пишет, что 6 лет назад «мы одержали победу над всеобщим страхом в обществе, мафией», но молчит, что во времена Плахотнюка прирост экономики был 3,6% против нынешних 0,1%

«Последовали сложные годы, кризисы на региональном и глобальном уровне, кровопролитная приграничная война, мы также совершали ошибки, переживали горести, но всегда заботились о народе и стране. И я бы не хотела, чтобы перед лицом ежедневных вызовов и текущих проблем мы забывали, с чего начинали. И чего нам удалось добиться — статуса кандидата в члены ЕС, уважения со стороны стран мира, мира в неспокойное время, свободы слова и протеста в Молдове, реального шанса на процветание».