Это другое: Президент Молдовы пишет, что 6 лет назад «мы одержали победу над всеобщим страхом в обществе, мафией», но молчит, что во времена Плахотнюка прирост экономики был 3,6% против нынешних 0,1%

Майя Санду из рехаба пишет, что «шесть лет назад мы одержали победу над всеобщим страхом в обществе, мафией, установившей полный контроль над государственными учреждениями, и хроническим отсутствием надежды на будущее. Когда 8 июня 2019 года я сказала с трибуны парламента: “Диктатор пал!” мы знали, что это только начало долгого и трудного пути по очищению государства, модернизации и построению европейской, суверенной и свободной Молдовы»:
«Последовали сложные годы, кризисы на региональном и глобальном уровне, кровопролитная приграничная война, мы также совершали ошибки, переживали горести, но всегда заботились о народе и стране. И я бы не хотела, чтобы перед лицом ежедневных вызовов и текущих проблем мы забывали, с чего начинали. И чего нам удалось добиться — статуса кандидата в члены ЕС, уважения со стороны стран мира, мира в неспокойное время, свободы слова и протеста в Молдове, реального шанса на процветание».
Но если обращаться к вопросу с чего начинали, то в 2019-м году прирост экономики был 3,6% против 0,1% сейчас, уровень абсолютной бедности был 25,2% против 33,6% сейчас, а экстремальной — 10,7% против 15,4% сейчас. Кумулятивная инфляция 2014−2019 была 30,52%, а за 2019−2025 годы — 55,72%. Ну и так далее.
Нет, вы, конечно, может быть гордитесь чего добились с 2019 года, всё-таки уважение стран мира оно кому-то и впрямь важнее вменяемых тарифов и цен, но всё же рекомендуем на время нахождения в рехабе к фейсбукам не прикасаться. А то, знаете, напишешь там, а потом приходится этодругина лошадиную дозу.
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