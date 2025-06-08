Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа

На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE).На днях он жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его «мерзостью».Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах. В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета. Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал. Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом. После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.