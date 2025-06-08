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Дмитриев: США и весь мир переживают последствия политики Байдена

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне протестов мигрантов в Калифорнии заявил, что США и весь мир сейчас переживают последствия политики Байдена.

Источник: Reuters

«Еще один яркий пример блестящей политики Байдена. Весь мир и США сейчас переживают последствия», — написал в Х, сопроводив пост фотографией одного из протестующих в Лос-Анджелесе.

В Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Как следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками по указанию Трампа будут направлены 2 тыс. бойцов нацгвардии.