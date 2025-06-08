Дмитриев: США и весь мир переживают последствия политики Байдена

В Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Как следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками по указанию Трампа будут направлены 2 тыс. бойцов нацгвардии.