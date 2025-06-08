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Захарова напомнила Зеленскому, что Киев до сих пор не забрал 6 тысяч тел

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся на то, что США не дали Киеву предназначавшиеся ему ракеты, что Украина до сих пор не забрала 6 тысяч тел украинских солдат.

Источник: © РИА Новости

Ранее Зеленский в интервью ABC рассказал, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся Киеву.

«Шесть тысяч пакетов, предназначенных Украине, почему-то не забирает. Так ещё ракеты клянчит, чтобы увеличить количество жертв. И снова не забрать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщил в своем Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.